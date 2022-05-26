وفاة رئيس الوزراء الايطالي الاسبق دي ميتا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توفي صباح اليوم الخميس السياسي الايطالي المخضرم، رئيس الوزراء الاسبق تشيرياكو دي ميتا عن 94 عاما، والذي يعتبر أحد القادة التاريخيين للحزب الديمقراطي المسيحي سابقا.

تم انتخاب دي ميتا لأول مرة لمجلس النواب الايطالي في عام 1963 ، ويعتبر من أبرز قادة ما يسمى بالجمهورية الأولى في إيطاليا (1948-1994)

وكانت صحة دي ميتا قد تدهورت مؤخرا بعد خضوعه لعملية جراحية في شباط/فبراير الماضي لكسر في عظم الفخذ، عقب سقوطه في منزله في بلدة نوسكو بمحافظة أفيللينو (مقاطعة كامبانيا).

ووصف دي ميتا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي بـ”الرجل الاقوى في إيطاليا” حيث كان رئيسا للوزراء وفي نفس الوقت سكرتيرًا عاما للديمقراطيين المسيحيين.