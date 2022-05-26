وزير إيطالي: المفوضية الاوروبية ستجد حلا وسطا بشأن حظر واردات الطاقة الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع وزير الانتقال البيئي في الحكومة الايطالية، روبرتو تشينغولاني توصل المفوضية الاوروبية إلى “حل وسط” بشأن فرض حظر اوروبي على النفط والغاز القادم من روسيا.

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الايطالية عشية اجتماع وزراء المناخ والطاقة والبيئة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في برلين، “إنها مسألة معقدة للغاية لأن الأوضاع تختلف تماما من دولة إلى أخرى”.

وأضاف “من الممكن فهم وجهة نظر أولئك الذين يقولون إن العقوبات (بمجال الطاقة في الوقت الراهن) تؤذي من يفرضها أكثر من المفروضة عليه”. وقال “إنها رؤية تدعمها ألمانيا والنمسا حتى لو كانت مشكلة أخلاقية ضخمة، لأننا نعلم جيدًا أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يعتمد على صادرات الطاقة”، ولكن “في النهاية ستجد المفوضية مخرجًا، وهو على أي حال يجب أن يكون بمثابة حل وسط “.

وكانت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية قد أشارت أمس الاربعاء إلى أن التوصل إلى “حل وسط” بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا والتي تتضمن حظرًا تدريجيا على واردات النفط، قد يستغرق “أيامًا” وربما “أسابيع”.