كوليبيا ينتقد الناتو ويرفض أي مبادرة “تجميد” للوضع الحالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا أن حلف شمال الاطلسي (ناتو) “لا يفعل شيئًا على الإطلاق” ضد الغزو الروسي لبلاده، كما أعرب عن رفضه لأي مبادرة تسعى لـ”تجميد الوضع” الحالي منذ 24 شباط/فبراير الماضي، في إشارة الى مبادرة السلام الايطالية المتداولة إعلاميا.

وقال كوليبا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الليلة الماضية: “نرى حلف الناتو كتحالف ومؤسسة تنحى جانبًا ولا تفعل شيئًا على الإطلاق”، مشيدًا بالاتحاد الأوروبي لاتخاذه قرارات “ثورية” لدعم كييف.

وحول مبادرة إيطاليا، التي قدمها -حسب صحيفة (لا ريبوبليكا)- وزير الخارجية لويجي دي مايو إلى الامين العام للأمم المتحدة يوم الاربعاء قبل الماضي، قال كوليبا “دي مايو صديق وبالتالي ليس لدي أي شيء ضد ما يقترحه صديق”. وأضاف “أما الحديث من وجهة نظر سياسية، أريدكم أن تفهموا شيئًا واحدًا: نحن نرحب بأي نوع من الخطط التي لا تتضمن إنشاء خط-اتصال آخر أو تنازلات أوكرانية بشأن سيادتنا”. وأردف “نحن على استعداد لمناقشة أي شيء آخر”، ولكن “خطة تجميد للوضع الحالي لن تحظى بدعم أوكرانيا”.