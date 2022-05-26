دراغي: تعقيدات الحرب بأوكرانيا تجعل التغيير أكثر ضرورة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي إلى أن “الحرب في أوكرانيا تجعل جهود التغيير لدينا أكثر تعقيدًا، وفي الوقت نفسه، أكثر ضرورة”.

وقال في مقطع من خطابه الخميس أمام مؤتمر الكونفيدرالية الإيطالية لنقابات العمال (Cisl) “يشهد سوق الطاقة مرحلة من تقلبات هائلة تعاقب العمال والشركات. الحواجز أمام الصادرات واختناقات سلاسل الامداد والتأخير في عمليات التسليم سلطت الضوء على حساسية أنظمتنا الصناعية”.

ونوه رئيس الوزراء الايطالي بأن “هذه الأزمات تؤثر بشكل خاص على المواطنين الأكثر ضعفًا والمكونات الاجتماعية الأكثر هشاشة وتشكل ضغطًا على التماسك الاجتماعي. إنها تجبرنا على إعادة التفكير في سياسة الطاقة وسلاسل الإنتاج والتوريد لدينا” .