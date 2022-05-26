إيطاليا: ماتاريلا يستقبل تبون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أفادت رئاسة الجمهورية الايطالية بأن الرئيس سيرجو ماتاريلا استقبل بقصر الرئاسة (كويرينالي) رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون في زيارة دولة لإيطاليا.

وحسب وكالة الانباء الجزائرية، فإن اللقاء بين الرئيسين بدأ بمحادثات ثنائية وبعدها توسع ليشمل وفدي البلدين.

ويرافق الرئيس الجزائري خلال هذه الزيارة وفد وزاري يتكون من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الطاقة والمناجم، وزير الأشغال العمومية، وزير النقل، وزيرة الثقافة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.