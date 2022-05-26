توقيع إتفاقيات تعاون بين إيطاليا والجزائر خلال زيارة الرئيس تبون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بمناسبة زيارة الدولة لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون لإيطاليا، سيتم التوقيع على بعض الاتفاقيات المهمة بين الحكومتين في مقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) بحضور رئيس الحكومة ماريو دراغي.

وتشمل هذه الاتفاقيات: تبادل المعلومات المالية والتعاون الثقافي والسياحي والتعاون بين الشركات الصغرى بين البلدين.

وسيحضر مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات من الجانب الايطالي وزراء الخارجية والمالية والسياحة ونائب وزير التنمية الاقتصادية.

كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير حقول الغاز والهيدروجين الأخضر في الجزائر بين شركتي إيني وسوناطراك.

ويرافق الرئيس الجزائري وفد وزاري يتكون من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الطاقة والمناجم، وزير الأشغال العمومية، وزير النقل، وزيرة الثقافة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.