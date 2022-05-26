ماتّاريلا: يجب الضغط على روسيا لإنهاء العداء ضد أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن بلاده ترى أن من الضروري “ممارسة الضغط على الإتحاد الروسي حتى يتم دفعه إلى وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى هدنة”، مع أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الإيطالي في ختام اللقاء الذي جمعه في قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية مع رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، خلال زيارة دولة لهذا الأخير لإيطاليا الخميس.

وأشار رئيس الدولة الإيطالية إلى أن “بين إيطاليا والجزائر هناك صداقة قوية وشراكة إستراتيجية”، مبيناً أن “بلادنا ممتنة لتكثيف التعاون في مجال إمدادات الطاقة”، مع الجزائر.