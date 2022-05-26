ماتاريلا: تقارب وجهات النظر الإيطالية والجزائرية بشأن ليبيا وتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريلا أنه “تحدث كثيرا” مع ضيفه ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون عن بعض الأزمات الدولية، حيث “تحدثنا عن ليبيا، مسجّلين كالعادة تقارباً كاملاً في وجهات النظر والآفاق من أجل مصلحة الشعب الليبي”.

وأشار ماتاريلا، في حديث للاعلام بقصر الرئاسة الايطالية رفقة تبون، إلى أن اهتمام البلدين يكمن في إطار “المساعدة في العمل الذي تنفذه الأمم المتحدة، لجمع الاطراف الليبية لتجاوز أي نزاع وإيجاد حل مشترك”، والذي ينبغي أن يتم “من خلال انتخابات، على قاعدة دستورية مشتركة، في أسرع وقت ممكن”.

وقال رأس الدولة الايطالية “كما تحدثنا عن تونس، عن الحاجة إلى دعم اقتصادها في هذه اللحظة الخطيرة للغاية، للسماح لرسو ديمقراطي عبر الانتخابات، ولكن باقتصاد آمن من الصعوبات التي يمر بها اليوم”.

وشدد ماتاريلا على أن الجزائر وإيطاليا “تتقسمان نفس الموقف بدون (حسابات) مصالح فردية بل لدعم الشعب التونسي، وكذلك الشعب الليبي”.