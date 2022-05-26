الرئيس الجزائري لنظيره الإيطالي: أنتم بلد صديق وعلاقتنا تقوم على الثقة 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – شدد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، على القول، إن “إيطاليا بلد صديق”، مبيناً أن “علاقتنا مبنية على الثقة”.

وفي تصريحاته عند اختتام اللقاء الذي جمعه ونظيره الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، قال الرئيس تبون، إن “بين إيطاليا والجزائر يمكننا تسجيل توافق كامل في كل مكان وفي جميع القطاعات، بدءا مما يحدث في المغرب العربي ومنطقة المتوسط، وفي جميع علاقات التعاون بين بلدينا”.

وأضاف الرئيس الجزائري: “نحن مقتنعون بأن نعزز علاقتنا في المجالات الأخرى بالإضافة إلى قطاع الطاقة”، كاشفا بهذا الصدد عن مقترح خط كابل بحري لربط البلدين ومد جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية. وقال العلاقات بين الجزائر العاصمة وروما “مبنية أولاً وقبل كل شيء على الثقة المتبادلة بيننا”،

كما تحدث تبون عن “توافق كامل في الرأي على مواقفنا” وشدد على “أواصر الصداقة العميقة” التي تربط الجزائر بإيطاليا، كما أبرز الرئيس الجزائري رغبة بلاده بـ”تطوير قدراتها البحرية مع إيطاليا على المستويين المدني والعسكري أيضا”.

وخلص الرئيس تبون إلى القول، إن “هناك احتمالات أخرى مفتوحة أيضاً”، وأشار إلى أنه “مع صديقي، الرئيس ماتّاريلا، لا توجد عقبات تمنعنا من تطوير التعاون”.