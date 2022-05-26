الرئيس الجزائري: استعداد لتقديم كل ما تريده منا إيطاليا من الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، القول، أنه “على صعيد الطاقة، نحن على استعداد لتقديم ما تريده إيطاليا منا. نحن على استعداد لمنحه لها”.

وفي تصريحاته عند اختتام لقاء جمعه ونظيره الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، في العاصمة روما الخميس، قال الرئيس تبون، إن “هناك اتفاق بين إيطاليا والجزائر بشأن تطوير مجال الطاقة، وبالتالي استكشافات مشتركة بين شركتي (إيني) و(سوناطراك)”، مبيناً أنه “في كل مرة تتم فيها زيادة الإنتاج من قبلنا، يمكننا توريده إلى إيطاليا لترسله بدورها إلى بقية أوروبا”.

وبالنسبة للطاقة الكهربائية، ذكر الرئيس الجزائري، أن “هناك اتفاق مع الأصدقاء الإيطاليين على كابل بحري يبدأ من الجزائر ويصل إلى إيطاليا”، والتي “من خلالها، سنتمكن من تزويد أوروبا بالكهرباء أيضاً”. كما تحدث تبون عن “مشاريع في مجال الطاقة المتجددة وأخرى عن الهيدروجين الأخضر”.