إيطاليا: وصول 110 مهاجرين أنقذتهم سفينة أسترال إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 110 مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية، جميعهم من الرجال، أنقذتهم سفينة (أسترال) التابعة لمنظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية بعد أن انقلب القارب الذي كانوا يستقلونه في عرض البحر المتوسط.

وقالت المنظمة الإنسانية، إنه “تم إطلاق الاستغاثة عند حوالي الساعة 8 مساءً من يوم الثلاثاء الماضي، عندما تلقت سفينتنا الشراعية إشارة إلى أن القارب في خطر. وقام الطاقم بتوزيع سترات النجاة بعد تنبيه الجهات المختصة”، عند وصولها إلى موقع القارب قرابة الساعة الواحدة صباحاً.

وذكر فريق الإنقاذ، أنه “بمجرد اكتمال توزيع الستر، انقلب القارب واضطر فريقنا إلى تنفيذ عملية إنقاذ باستخدام الزوارق المطاطية المزودة بها سفينتنا”، وصباح أمس “بعد أكثر من 15 ساعة من الانتظار، وصل إلينا زورق دورية تابع لخفر السواحل التونسي لأخذ هؤلاء الأشخاص، الذين قفزوا إلى الماء خوفا من عدم تمكنهم من الوصول إلى أوروبا”.

وأضافت منظمة (أوپن آرمز)، أنه “تم انتشال المهاجرين على متن (أسترال) الليلة الماضية، ووصلوا إلى لامبيدوزا اليوم”، مبينةً أنه “بالنسبة لهم أيضاً، بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولى، جاء أمر النقل إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”، التي “توشك على الانهيار الآن مع حوالي 1100 ضيف”.