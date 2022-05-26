دراغي: الأزمات تُخضع التلاحم الاجتماعي لخبرة قاسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن الأزمات تُخضع التلاحم الاجتماعي لخبرة قاسية.

وأضاف دراغي في خطابه خلال المؤتمر التاسع عشر للكونفدرالية الإيطالية لنقابات العمال (CISL) في روما الخميس، أن “الحرب في أوكرانيا تجعل جهودنا من أجل التغيير أكثر تعقيدًا، وفي الوقت نفسه، تزيدها ضرورة”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “أسعار الطاقة تشهد مرحلة تقلبات هائلة، والتي تلقي بثقلها على عاتق العمال والشركات”، كما “سلطت القيود المفروضة على الصادرات، الاختناقات في المشتريات، والتأخير في عمليات التسليم، الضوء على حساسية أنظمتنا الصناعية”.

وذكر دراغي أن “هذه الأزمات تؤثر بشكل خاص على المواطنين الأكثر ضعفًا، وعلى الحقائق الاجتماعية الأكثر هشاشة، وتضع التماسك الاجتماعي على المحك. إنها تجبرنا على إعادة التفكير بسياسة الطاقة خاصتنا، وكذلك سلاسل إنتاجنا ونظام سلسلة التوريد أيضاً”.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن “اليوم، بينما تحاول دوافع القوة أن تسود مرة أخرى في قلب أوروبا، أود أن أذكّر بتعليم خبير اقتصادي قدم كثيراً لإيطاليا ولحضارة العمل فيها”، واستشهد بقول إيتسيو تارانتيللي: “يوتوبيا الضعفاء هي خوف الأقوياء، وتاريخ الحركة العمالية في بلادنا يوضح هذا، وهي الطريقة التي تُبنى بها قوة الديمقراطية الحرة”.

وخلص المحافظ السابق للبنك المركز الأوروبي الى القول، إنه “لهذا السبب، اخترنا دون تردد أن نقف إلى جانب شعب تعرض للهجوم”.