إيطاليا: إصابات كوفيد 20322 وضحاياه 94

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 20,322 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم، الخميس”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضا تسجيل 94 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 166,358 شخصاً”.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم إجراء 203,607 تحليل كشف عن العدوى، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 9.98٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم إدخال 5782 حالة إلى المستشفى”، لأشخاص ظهرت عليهم أعراض الوباء، “وهم أقل بمجموع 187 منذ أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك 262 حالة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات”، وهي “أقل بفارق 9 حالات مقارنة بيوم أمس”، بينما “تماثل للشفاء 58,368 شخصاً منذ يوم أمس”، وليصل العدد التراكمي للمتعافين إلى 16,411,953 منذ بداية الوباء”.