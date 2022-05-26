وزيرة الداخلية الإيطالية تلتقي نظيرها المقدوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن الوزيرة لوتشانا لامورجيزي، التقت أمس نظيرها في جمهورية مقدونيا الشمالية أوليفر سباسوفسكي.

وقالت مذكرة صدرت عن قصر (ڤيمينالي)، مقر وزارة الداخلية الخميس، أن “اللقاء الذي يأتي تبعاً للزيارة التي قامت بها الوزيرة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، للعاصمة سكوبي، أكد علاقات التعاون الثنائي المثمرة والمكثفة في مجال الشؤون الداخلية والأمن والسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية”، بين البلدين.

وأضاف بيان الداخلية، أن “الوزيرين أجريا تقييماً لأنشطة مكافحة الفساد والاتجار بالبشر على طول طريق البلقان”، مبيناً أنه “بمناسبة الاجتماع، وقع رئيس الشرطة والمدير العام للأمن العام، لامبرتو جانيني، ومدير مكتب الأمن العام بوزارة الداخلية في مقدونيا الشمالية، ساشو تاسيفسكي، مذكرة تفاهم لمكافحة الإتجار بالمخدرات”.

وخلصت مذكرة قصر (ڤيمينالي)، الى القول، إن “هذا الأمر سيجعل من الممكن تعزيز التعاون في إطار التحقيقات على المستوى التقني والتشغيلي في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات”.