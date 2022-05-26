ايني: اتفاقية مع سوناطراك الجزائرية لتسريع تطوير مشاريع الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وقع رئيس سوناطراك توفيق حكار والرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي اليوم الخميس، مذكرة تفاهم في روما تهدف إلى تسريع تطوير حقول الغاز في الجزائر وإزالة الكربون من خلال الهيدروجين الأخضر.

وجاءت مراسيم التوقيع التي تمت في قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية بحضور رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، خلال زيارة دولة إلى روما، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي”، وكما ورد في مذكرة للمجموعة الطاقية، “يمثل خطوة أخرى على طريق تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين إيطاليا والجزائر”، كما “يتماشى واستراتيجية (إيني) لتنويع مصادر الطاقة بهدف إزالة الكربون”.

وذكر البيان، أنه “على وجه الخصوص، ستسمح مذكرة التفاهم لسوناطراك وإيني بتقييم إمكانات الغاز وفرص التطوير السريع لبعض الحقول التي اكتشفتها سوناطراك في الجزائر بالفعل”. كما “ستساهم أحجام إنتاج الغاز المتوقعة من المناطق المشمولة بالاتفاقية، والتي تساوي حوالي 3 مليارات متر مكعب سنويًا، من بين أمور أخرى، في زيادة الطاقة التصديرية للجزائر إلى إيطاليا عبر خط أنابيب غاز (ترانسميد)”.

كما تنص المذكرة وفقا لـ(إيني) على “التقييم الفني والاقتصادي لمشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر في بئر رباعه الشمالية (برون) في الصحراء الجزائرية، والذي يهدف إلى المساهمة في إزالة الكربون من معمل الغاز برين الذي تديره شركتي سوناطراك وإيني”.

يذكر أن عملاق الطاقة الإيطالي (إيني)، هي أهم شركة طاقة دولية تعمل في الجزائر، حيث تتواجد فيه منذ عام 1981.