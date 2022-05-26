دراغي: هاتفت بوتين من أجل رفع الحصار عن الموانئ الاوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي أن الغرض من المكالمة الهاتفية التي أجراها في وقت سابق اليوم مع رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين كان من أجل استئناف تصدير الحبوب وفك الحصار عن الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الاسود لما لذلك من تداعيات على الامن الغذائي العالمي.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي مساء الخميس “لقد بحثت عن بوتين، وكان الغرض من مكالمتي الهاتفية هو السؤال عما إذا كان يمكن فعل شيء لتحرير الحبوب من المخازن الأوكرانية، لأن أزمة الغذاء، الموجودة بالفعل في بعض البلدان، سيكون لها أبعاد هائلة وعواقب إنسانية رهيبة”. وأردف “بوتين قال: إن هذا لا يكفي (لحل أزمة الغذاء) لأن الطلب أعلى (من العرض). لكنني دعوت للمضي قدمًا في فك الحظر لتجنب خطر فساد الحبوب المخزنة”. كما اشار دراغي إلى أن الرئيس الروسي اتهم السلطات الاوكرانية بتلغيم الموانئ

ورأى دراغي أنه من الضروري الآن “معرفة ما إذا كان يمكن بدء تعاون بين روسيا وأوكرانيا لفك الحصار عن الموانئ في البحر الأسود، حيث لا تزال هناك ملايين الأطنان من الحبوب”.

وقال رئيس الوزراء الايطالي “لقد طلبت التعاون في إزالة الألغام من هذه الموانئ وضمان عدم وصول أي هجمات عند إزالتها. ربما تكون محاولة لن يحالفها النجاح، لكن بوتين ابدى استعدادا للقيام بذلك”. وأشار دراغي إلى أنه اختتم المكالمة “بالقول إنني سأتصل بزيلينسكي لمعرفة ما إذا كانت هناك إرادة للمضي قدمًا في هذا الاتجاه… شعرت بواجب القيام بهذه المحاولة لتجنب أزمة إنسانية يمكن أن تطال الاكثر فقرا في العالم. فلنأمل” ذلك.

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن بوتين أبدى خلال المكالمة، التي جاءت بمبادرة من دراغي، عن الاستعداد لـ”مساهمة كبيرة” لتفادي أزمة غذاء عالمية “مشترطا” رفع الغرب العقوبات المفروضة على روسيا بـ”دوافع سياسية”.