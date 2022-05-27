رينزي: دراغي أبلى حسناً باتصاله ببوتين حول أزمة الحبوب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى زعيم حزب “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي، أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أقدم على خطوة جيدة للغاية في “الاتصال بـ(رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين، فـ”هذا ما يفعله الزعيم الحقيقي ورجل الدولة”.

وكان دراغي قد أعلن أن الغرض من المكالمة الهاتفية التي أجراها في وقت سابق أمس مع بوتين كان من أجل استئناف تصدير الحبوب وفك الحصار عن الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الاسود لما لذلك من تداعيات على الامن الغذائي العالمي.

وبهذا الصدد، أوضح رينزي في تصريحات متلفزة الجمعة، أن “دراغي يحاول إجراء مفاوضات ينبغي على الاتحاد الأوروبي إجراؤها، إنه يلعب دور مبعوث خاص يتصل ببوتين وبزيلينسكي”. وأردف: “من ناحية أخرى، إذا أولئك الذين ينبغي أن يكونوا دبلوماسيين، يهاجمون القادة، فهذا لا يساعد أبداً”، مبيناً أن “المرء يمكنه قول ما يشاء في تصوير فيديوي، وليس في إطار الدبلوماسية”.

واسترسل رئيس الوزراء الأسبق: “عندما يقول (وزير الخارجية لويجي) دي مايو إن بوتين وحش، فهو مخطئ: لا يجب فعل هذا مطلقاً”. وقال، “يغضبني أولئك الذين يتظاهرون بأنهم من دعاة السلام مثل (زعيم حركة خمس نجوم) جوزيبي كونتي: إنه الشخص الذي قدم أكبر قدر من الأسلحة عندما كان رئيسًا للوزراء، وها هو اليوم من دعاة السلام في الاستطلاعات”.