رعية إيطالية تحيي ذكرى كاهن عراقي قتله الإرهابيون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ استمرارًا لسلسلة اللقاءات التي تم تنظيمها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بدعم من قبل مركز “مجموعة الشهداء الجدد” الأبرشي التبشيري، تنظّم أمسية صلاة في ذكرى الأب رغيد كني،

كاهن عراقي من الموصل قتل في 3 حزيران/يونيو عام 2007 على يد مجموعة إرهابية، والذي يصادف مرور خمسة عشر عاما على وفاته هذا العام.

وكان الأب رغيد قد تحدث عن أمل مجتمعه الذي اعتاد رؤية الموت كل يوم، الموت نفسه الذي واجهه في 3 يونيو 2007 عندما كان عائداً من القداس، قائلا، إنه “بدون قدّاس يوم الأحد، بدون القربان المقدس، لا يمكن للمسيحيين في العراق أن يعيشوا”، والذي بعد أن غذى المؤمنين بجسد المسيح ودمه، بذل دمه وحياته أيضًا من أجل وحدة العراق ومن أجل مستقبل كنيسته.

وذكر المركز في بيان إعلامي الخميس، إنه “بوعي كامل، اختار هذا الكاهن الشاب أن يبقى إلى جانب المؤمنين، في رعيته المكرّسة للروح القدس في الموصل، التي تعتبر أخطر مدينة في العراق بعد بغداد. والسبب بسيط: لولا الراعي لكان القطيع قد ضل”.

واسترسل: “لقد قال الأب كني، إنه في بربرية المفجرين الانتحاريين والقنابل، كان هناك شيء واحد على الأقل مؤكد وأعطانا القوة للمقاومة: المسيح بحبه اللامتناهي الذي يتحدى الشر، ويبقينا متحدين، ومن خلال القربان المقدس يعيد لنا الحياة التي يحاول الإرهابيون حرماننا منها”.

وأشار البيان إلى أن هذا الكاهن “قُتل وهو في طريق عودته من الكنيسة، حيث استمر الناس، حتى لو كانوا أقل فأقل عدداً، أكثر وأكثر يأسًا وخوفًا، بالتجمع قدر استطاعتهم”، وقد “قال قبل استشهاده بأيام قليلة: ننتظر الهجوم الحاسم كل يوم لكننا لن نتوقف عن الاحتفال بالقداس. سنفعل ذلك تحت الأرض أيضاً، حيث نكون أكثر أمانًا. في هذا القرار تشجعني قوة أفراد رعيتي. إنها مسألة حرب، حرب حقيقية، لكننا نأمل أن نحمل هذا الصليب حتى النهاية بمساعدة النعمة الإلهية”.

وخلص بيان المركز التبشيري إلى القول إن “الأب رغيد، وسط الصعوبات اليومية، اندهش هو نفسه من قدرته على أن يفهم بطريقة أعمق، القيمة العظيمة ليوم الأحد، يوم اللقاء مع يسوع القائم من بين الأموات، يوم الوحدة والمحبة بيننا، يوم الدعم والمساعدة”.

يذكر أن مركز “مجموعة الشهداء الجدد” الأبرشي التبشيري، يضم جمعيات: (آرتشي)، “نافذة على الشرق الأوسط”، رعية البابا القديس إينوسنت الأول والأسقف القديس غويدو، جمعية “فلنساعد سورية”، وجماعة (فيلاريجا) التبشيرية.

هذا ويتخلل اللقاء، نقل خبر حياة مع الكاهن الشهيد من قبل أحد أصدقائه، وسام بيكندي الذي عاش معه طوال فترة دراسته في روما بين عامي 1997 ـ 2003.