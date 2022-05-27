إيطاليا: مؤشر عدوى كوفيد يهبط إلى 0.86

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن معهد الصحة العالي الإيطالي (ISS) أنه في الفترة من 4 إلى 17 أيار/مايو، كان متوسط مؤشر انتشار عدوى الفيروس (Rt) المحسوب على حالات ظهور أعراض وباء كوفيد 19 يساوي 0.86، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بالأسبوع السابق عندما كان يعادل 0.89.

وتمخضت بيانات المراقبة الأسبوعية حول تطورات وباء كوفيد 19 في غرفة التحكم الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، عن أنه “علاوة على ذلك، فإن مؤشر (Rt) المبني على الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفى، أقل من عتبة انتشار الوباء وهو مستقر مقارنة بالأسبوع السابق، أي ما يعادل 0.83 حتى الـ17 من الشهر الجاري مقارنة بـ 0.84 في تاريخ العاشر منه”.

وأشارت المعطيات إلى أن “الانخفاض يستمر في حالات الإصابة بوباء كوفيد 19 في إيطاليا. وتشير البيانات الأسبوعية الأخيرة، التي تشمل الفترة من 20 إلى 26 أيار/مايو، إلى انخفاض آخر، حيث بلغ 261 حالة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ375 حالة الأسبوع الماضي”.