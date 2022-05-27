جمعية بابوية تشيد بتعيين الحكومة الإيطالية مبعوثاً خاصاً للحرية الدينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS) أنها تلقت بارتياح نبأ تعيين الحكومة الإيطالية مبعوثاً خاصاً للحرية الدينية، متمنية عملاً موفقاً للمستشار الدبلوماسي أندريا بينتسو، مبينةً أنها تكافح منذ حوالي عامين لتحقيق هذه النتيجة المهمة.

وقالت الجمعية في مذكرة، إن “هذا التعيين يكتسي أهمية خاصة لأن هذا الحق الأساسي، لا يتم احترامه اليوم في 62 بلد من أصل 196 دولة ذات سيادة (31.6٪ من الإجمالي). أي ما يقرب من 67٪ من سكان العالم (ما يعادل 5.2 مليار شخص)، يعيشون في دول تحدث فيها انتهاكات خطيرة لهذه الحرية”.

وذكرت عون الكنيسة المتألمة، أنه “كان من الضروري أن يكون لإيطاليا أيضًا مبعوثاً خاصاً، مع الأخذ في الاعتبار أن منصباً مشابهاً قد تم إنشاؤه بالفعل في عدد كبير من الدول، على سبيل المثال في الولايات المتحدة، الدنمارك، هولندا، النرويج، فنلندا، بولندا، المملكة المتحدة وألمانيا”.

أعربت الجمعية البابوية عن الأمل بأن “يشارك المبعوث الخاص على الفور في عمليات التشاور وصنع القرار فيما يتعلق بالمجالات التي تهدد النزاعات فيها هذا الحق الأساسي”. واختتمت برفع “الشكر للبرلماني باولو فورمينتيني الذي التزم بقناعة كبيرة بتحقيق هذه النتيجة، التي تمثل خطوة مهمة على طريق الاعتراف الكامل بالحرية الدينية في كل دولة من العالم”.