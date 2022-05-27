تاياني: الممرات الخضراء تلزم لإنقاذ الأرواح في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا)، أنطونيو تاياني، إن الممرات الخضراء تلزم لإنقاذ أرواح البشر في أوكرانيا.

وفي تصريحات متلفزة عن الحرب الأوكرانية، الجمعة، أضاف تاياني، أنه بشأن مسألة القمح الأوكراني “يجب أن نتأكد من وصوله إلى إفريقيا، وإلا فلن يتمكنوا هناك من تناول الطعام”، مؤكدا أنه “الأفارقة لا يمكنهم دفع ثمن نزوات الاتحاد الروسي”.

وذكّر الرئيس الأسبق للبرلمان الأوروبي، بأن “إيطاليا قد أبدت الاستعداد للمساهمة في إزالة الألغام من مسار السفن، وأن الممرات الخضراء هي طرق يجب السير عليها وليس لها أية علاقة بالحرب، بل يلزم لإنقاذ الأرواح”.

ورأى تاياني أن رئيس الوزراء ماريو “دراغي أبلى حسنا بالاتصال بـ(رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين، فيجب ألا نقطع طريق الدبلوماسية أبداً”. واختتم بالقول إن “رئيس الوزراء قد أقدم على عمل إيجابي، إذ سعى لإقامة حوار مع أحد زعيمي الطرفين المتنازعين”.