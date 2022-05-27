إيطاليا: تأثير سلبي لارتفاع الأسعار على ربع الأسر في البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن أكثر من 1 من بين كل 4 مواطنين، وهو رقم يعادل أكثر من 11 مليون نسمة (26٪ من السكان)، يشيرون إلى أن زيادة الأسعار المستمرة منذ 3 أشهر، كان لها تأثير سلبي للغاية على ميزانية أسرهم.

هذه هي الصورة التي تمخض عنها الاستطلاع الذي أجراه موقع (Facile.it) الإلكتروني الذي يعنى بمقارنة الأسعار، لصالح مؤسستي (mUp Research) و (Norstat)، مبيناً أنه، “لمواجهة الزيادات، اعتمد الإيطاليون استراتيجيات مختلفة، بل أن 4.7 مليون شخص اضطروا إلى التخلف عن تسديد بعض النفقات مثل الفواتير أو أقساط خدمة العمارات السكنية”.

ووفقًا للمسح، فإن “35 مليون نسمة، عمدت من ناحية أخرى إلى إجراء تدخلات لتقليص حجم تسوّقها، بشكل يحد من شراء منتجات معينة مثل اللحوم (بنسبة 43٪)، الأسماك (30٪) والمعكرونة (بـ 8٪)”.