الناتو، تعليقا على مبادرة إيطاليا: نشجع أي محاولة لاتفاق سياسي  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ميرسيا جيوانا أن الحلف “يشجع أي محاولة يمكن أن تؤدي إلى اتفاق سياسي لوقف الحرب” في أوكرانيا، في إشارة إلى مبادرة سلام من أربع مراحل قدمتها إيطاليا مؤخرا للأمم المتحدة.

وقالت جيوانا، في مقابلة مع نشرة أخبار القناة الثالثة العامة الإيطالية (رآي 3) “في النهاية سيكون هناك حل سياسي”، لكن “للأسف في الوقت الحالي لا نرى ظروفا سياسية” للتوصل إلى اتفاق بين كييف والكرملين، فـ”المواقف لا تزال متباعدة”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد انتقد بشدة المبادرة الإيطالية المتداولة إعلاميا واصفا إياها بـ”غير المجدية”، بينما اشترط الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي انسحاب روسيا إلى حدود ما قبل بداية الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي قبل إطلاق أي مفاوضات.