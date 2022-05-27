جوزيبي كونتي يدعو لـ”تصعيد دبلوماسي” لإنهاء الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم الايطالية، رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي الاعراب عن رفضه إرسال دفعات سلاح أخرى إلى أوكرانيا، مطالبا بما وصفه بـ”التصعيد الدبلوماسي” بدلا من التصعيد العسكري.

وقال كونتي الجمعة في لقاء مع صحفيين “قلناها منذ البداية: لا لإعادة التسلح، ولا للتصعيد العسكري، بل التصعيد الدبلوماسي”.

ورأى أنه “ينبغي أن نركز كل جهودنا (في الدبلوماسية) وأن تحدث مع جميع الأطراف المتحاربة، وبالتالي أيضًا مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لأنه بخلاف ذلك لا يمكننا ترتيب مفاوضات سلام”.

وقال، في إشارة إلى القوى السياسية الوطنية “أرى الآن أن الجميع يقترب من هذا الموقف بعد مواقف أولية لم تكن صحيحة في رأينا. يجب أن نستمر ولا يمكننا التوقف عند مواجهة أولى الصعوبات. نحن بحاجة إلى أقصى درجات التصميم من جانب إيطاليا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره”، من أجل إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا