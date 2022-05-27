إيطاليا: وكيل وزارة الخارجية يشارك باجتماع للخبراء الأمنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تختتم اليوم الجمعة في مدرسة تخصص قوات الشرطة بروما، الجمعية العامة للخبراء الأمنين في الخارج، وهي شبكة مؤلفة من 52 من قادة الشرطة وضباط قوات الدرك (كارابينييري) والشرطة المالية، العاملين في السفارات الإيطالية والمعتمدين لدى 79 دولة حول العالم.

وقال معدوّ الحديث في بيان، إن “دور هؤلاء الخبراء اكتسب أهمية متزايدة في التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة الجريمة الدولية والقبض على الفارين من وجه العدالة”، كما أن “نشاطهم ضروري أيضًا لتحديد الاضطرابات في النظام العام والأمن التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على إيطاليا، مع أخذ العولمة التقدمية للتهديد الإجرامي بالاعتبار”.

وذكر البيان أنه “أهمية الاجتماع، الذي عاد للانعقاد للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، تم تجسيده بشكل جيد من قبل الضيوف الذين حضروا، وهم الأمين العام لوزارة الخارجية، السفير إيتّوري فرانشيسكو سيكوي، رئيس الشرطة ومدير الأمن العام لامبرتو جانّيني، القائد العام لقوات الدرك، الجنرال تيو لوتسي ومساعد قائد قوات الشرطة المالية جوزيبي فيكانولو”.

وبهذا الصدد، ذكّر السفير سيكوي بأن “شبكة الخبراء الأمنيين مورد ثمين بالنسبة لبلادنا”، مبيناً أن “الأنشطة التي يقومون بها في الخارج، تُعدّ ضرورية لتحديد التهديدات التي تشكلها الظواهر الإجرامية العابرة للحدود والتصدي لها، حتى في أشكالها المختلطة، والتي تتميز بالاستغلال الشرير للتكنولوجيات الحديثة”.

وخلص سيكوي الى القول، إن “حرصنا على الآثار الإيجابية لأمن مواطنينا في الداخل والخارج، واضح للعيان”.