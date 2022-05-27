مسؤول إيطالي: هدفنا للعام المقبل مدارس بدون كمامات وقائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي حول الكمامات الوقائية في المدرسة، “أعتقد أن الشروط متوفرة حاليا لإلغاء الكمامات الوقائية أثناء أداء الأنشطة التعليمية، لكن هناك حساسيات مختلفة تجاه هذا الأمر في محافل الحكومة، وأعتقد أن الإبقاء عليها لا يستند إلى اختيار علمي، بل لتفسير سياسي”.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أندريا كوستا، في تصريحات متلفزة الجمعة: “لقد ساد هذا النهج ونحن نقترب من نهاية العام الدراسي. وأعتقد بدلاً من ذلك أن الهدف الذي لا يمكننا السماح لأنفسنا بالفشل فيه، هو بدء العام الدراسي الجديد لا بالحضور فقط، بل بدون كمامات وقائية أيضاً”.

وتعليقاً على مقال حملته الصفحة الأولى لصحيفة (لا ڤيريتاه) بعنوان: “لتلغى الكمامات الوقائية أمام تراجع العدوى”، قال وكيل الوزارة، إن “صياغة الموضوع بهذه الطريقة تعني إيصال رسالة خاطئة وتغذية مناخ من عدم الثقة. لحسن الحظ، تتناقص الإصابات اليوم لأننا أمام تطعيم شمل نسبة 92٪ من السكان”.

وخلص كوستا الى القول، إنه “في الوقت نفسه، تم تخفيف الاجراءات التقييدية، لكن جلّ ذلك يعزى إلى خطة التطعيم وبفضل مسؤولية المواطنين الذين انضموا إلى الحملة التلقيحية”.