ميشيل: القمة الأوروبية ستناقش مساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أنه خلال القمة الأوروبية الخاصة المقررة في يومي 30-31 أيار/مايو “سنناقش طرقًا ملموسة لمساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية باستخدام البنية التحتية للاتحاد الأوروبي”.

وأضاف، في رسالة اليوم الجمعة إلى قادة الدول الأعضاء بمناسبة القمة “سنرى أيضًا كيفية تنسيق المبادرات المتعددة الأطراف بشكل أفضل في هذا الصدد”، معلنا أن رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال سينضم إلى القمة عبر رابط الفيديو لمناقشة الموضوع، نظرا لهشاشة وضع دول القارة أمام مسألة انعدام الأمن الغذائي.

وحذر رئيس المجلس الاوروبي من تداعيات “العدوان العسكري الروسي على الأمن الغذائي العالمي”، حيث” ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير”. وقال “نحن نواجه مخاطر جسيمة تتمثل في المجاعة وزعزعة الاستقرار في أجزاء كثيرة من العالم”.

وأعلن ميشيل أن جدول أعمال القمة يشمل مواصلة النقاش حول أوكرانيا وقضايا الطاقة والأمن الغذائي والدفاع. وقال “سنتناول الوضع في أوكرانيا في جلسة عملنا الأولى، وسينضم إلينا الرئيس زيلينسكي عبر رابط الفيديو في بداية هذه المناقشة”.