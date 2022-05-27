إيطاليا تدرس دمج عملاقي صناعة السفن والصناعات الفضائية في مجموعة واحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافع وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الايطالية، جانكارلو جورجيتّي عن فكرة دمج عملاقي الصناعة (فينكانتييري) لصناعة السفن المدنية والعسكرية و(ليوناردو)، للصناعات الدفاعية والفضائية والامنية، لجمع الشقين البحري والبري بقطاع الدفاع في قطب صناعي موحد.

وتسيطر الدولة على أسهم (فينكانتييري) عبر صندوق الودائع والقروض الاستثماري وعلى (ليوناردو) عبر وزارة المالية.

وردا على سؤال لصحيفة (لا ريبوبليكا) عما إذا كان لا يزال مؤيدا لعملية الدمج، بعد إعلان الرئيس التنفيذي لمجموعة ليوناردو (اليساندرو بورفومو) عن رفصه للفكرة، قال جورجيتّي “نحن نناقش هذه المسألة مع وزيري الدفاع والمالية، فمن السذاجة الاعتقاد بأن قطبًا عسكريًا إيطاليًا يمكن أن يكون قادرًا على المنافسة بمفرده، وعندما نذهب لمناقشة صناعة الدفاع الأوروبية، يجب أن نقدم أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة للعب أوراقنا. لدينا امتياز وجودة وكفاءة”.

وأضاف “هذا هو العنوان الذي قدمته الحكومة، لأنه من الواضح أيضًا أن الطلب على الدفاع في أوروبا سيكون أكثر إلحاحًا في السنوات القادمة. بعد ذلك، تعتبر أي عمليات اندماج بين فينكانتييري وليوناردو قرارا مهما ضمن اختصاص المساهمين. نحن بحاجة إلى دراسة مهمة وجادة حول صناعة الدفاع وهو موضوع دقيق يجب أن نزن الكلمات بشأنه بشكل جيد”.