غداة المكالمة مع بوتين، دراغي يتواصل مع زيلينسكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية عن مكالمة هاتفية جرت بعد ظهر اليوم الجمعة بين رئيس الوزراء، ماريو دراغي ورئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي.

وأشارت رئاسة الوزراء في مذكرة إلى أن الاتصال الهاتفي مع الرئيس الاوكراني، الذي جاء غداة اتصال مماثل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ركز على “آخر تطورات الأوضاع على الأرض، ولا سيما المناطق الشرقية من البلاد”.

ونقلت المذكرة عن دراغي “تأكيد دعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا بالتنسيق مع باقي دول الاتحاد الأوروبي”، كما استعرضت المكالمة الهاتفية آفاق “الافراج عن صادرات الحبوب الأوكرانية لمعالجة أزمة غذاء تهدد أفقر البلدان في العالم”.

كما أفادت رئاسة الوزراء الإيطالية بأن “الرئيس زيلينسكي أعرب عن تقديره للالتزام المقدم من جانب الحكومة الإيطالية واتفق مع رئيس الوزراء دراغي على مواصلة مناقشة حلول ممكنة”.

وكان دراغي قد أشار في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس إلى أن الغرض من المكالمة الهاتفية مع بوتين هو “السؤال عما إذا كان يمكن فعل شيء للإفراج عن الحبوب” المكدسة في الموانئ الأوكرانية بسبب الحصار العسكري الروسي، “لأن أزمة الغذاء، الموجودة بالفعل في بعض البلدان، سيكون لها أبعاد هائلة وعواقب إنسانية رهيبة”.