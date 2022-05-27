زيلينسكي: نتوقع المزيد من الدعم الدفاعي من شركائنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أنه أحاط رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، خلال المكالمة الهاتفية، بـ”الوضع على خط المواجهة”.

وقال في تغريدة الجمعة على حسابه بمنصة (تويتر) “نتوقع المزيد من الدعم الدفاعي من شركائنا”، منوها بأن الاتصال الهاتفي تطرق أيضا إلى “مسألة التزود بالوقود”، فضلا عن “سبل تجنب أزمة غذاء” عالمية. وقال: “علينا فك الحصار عن الموانئ الأوكرانية معًا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ربط في مكالمة هاتفية مع دراغي فتح ممرات بحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية بإسقاط العقوبات المفروضة على بلاده.