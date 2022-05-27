إيطاليا: 105 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل 19666 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الجمعة (27 أيار/مايو) تسجيل 105 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و19 ألفا و666 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات من 10% المسجلة أمس إلى 9.9% اليوم.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الخميس كانت 94 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 20 ألفا و322 إصابة.

وحسب بيانات الوزارة، استمرت وتيرة التراجع في عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (بمقدار 10 مرضى) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 252 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 224 مريضا) لتصل إجمالا إلى 5 آلاف و558.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و355 ألفا و119، حصد الوباء أرواح 166 ألفا و476 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 16 مليون و449 ألفا و697 بعد شفاء 34 ألفا و748 بين أمس واليوم