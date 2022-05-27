أنباء عن زيارة محتملة لزعيم حزب الرابطة الإيطالي سالفيني إلى موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر في حزب الرابطة الإيطالي بأن زعيم الحزب ماتيو سالفيني يقيّم إمكانية الذهاب إلى موسكو في الأيام القليلة المقبلة.

وهذه المرة الثانية منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا التي يتداول فيها الحديث عن زيارة مرتقبة لسالفيني ولكنه تراجع عنها بعد أن زادت حدة الصراع وتقلصت فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وكان سالفيني، الذي ينتمي حزبه للائتلاف الواسع الحاكم، قد ثمّن الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء ماريو دراغي مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين. وقال “من الصائب إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة وطلب بوادر سلام من روسيا”.

وكان دراغي قد أعرب، خلال مؤتمر صحفي عقب مكالمته الهاتفية مع بوتين، عن تشاؤمه بشأن التوصل في وقت قريب لوقف لإطلاق النار، وقال ردا على سؤال بهذا الصدد “إذا كان السؤال هل رأيت أي بصيص أمل للسلام؟ فالإجابة: لا”.