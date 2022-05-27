مسؤول إيطالي: أزمة الطاقة ليست وليدة الحرب فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة (سنام) الإيطالية الرائدة في مجال البنية التحتية للغاز، ستيفانو فينير، إلى أن “أزمة الطاقة التي نمر بها ليست وليدة الحرب بأوكرانيا فقط. لقد بدأت منذ زمن طويل بسلسلة من العناصر يمكننا أن نعرّفها بالعاصفة المثالية، على الرغم من أننا نشهد الآن العديد من العواصف المثالية”.

وتوقع فينير، مخاطبا منتدى في تارانتو (مقاطعة بوليا-جنوب شرق)، عدم الخروج من أزمة الطاقة بسرعة، لأنه “على وجه الخصوص، لم يتضح بعد كيف سيؤثر تغير المناخ على إنتاج مصادر الطاقة المتجددة”.

وأضاف أن “أحد عناصر العاصفة المثالية، على سبيل المثال، يمكن تحديده في الانخفاض المفاجئ في قوة الرياح في بلدان شمال أوروبا مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج بنسبة 20-30% مقارنة بالمعايير النموذجية. ولتعويض هذا الإنتاج المنخفض، لجأنا إلى الوقود الأحفوري وعلى وجه الخصوص الغاز، مما قلل الجزء المخصص للتخزين لفصل الشتاء”.