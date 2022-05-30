البابا: المريض أهم من المرض دائماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس أن المريض أهم من المرض دائماً، داعياً إلى مواساة المرضى وجعلهم يشعرون بقربنا منهم.

وبعد تلاوته صلاة “افرحي يا ملكة السماء” مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان ظهر أمس الأحد، ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها، إن “اليوم يُصادف في إيطاليا اليوم الوطني للتخفيف من الألم. لنتذكر أن الشخص المريض هو على الدوام أهم من مرضه، وأنه حتى عندما يتعذر الشفاء، يكون من الممكن دائمًا أن نعالج، يكون من الممكن دائمًا أن نعزّي، ويكون من الممكن دائمًا أن نجعل المريض يشعر بقربنا منه”.

وتابع الحبر الأعظم، “كما يحتفل اليوم أيضاً باليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان: الإصغاء بأُذُن القلب. أن نعرف كيف نُصغي، بالإضافة إلى كونه أول عمل محبة، هو أيضاً العنصر الأول الذي لا غنى عنه للحوار والتواصل الجيد”.

وخلص بيرغوليو الى القول، إن التواصل الصحيح يتمثل بأن “نعرف كيف نُصغي، ونسمح للآخرين بأن يقولوا كلَّ شيء بدون أن نقاطعهم، أن نعرف كيف نُصغي بالأُذن والقلب. أتمنى أن ينمو الجميع في هذه القدرة على الاصغاء بالقلب”.