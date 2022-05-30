المخابرات البريطانية: خسائر فادحة بين الضباط الروس الشباب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن – أعلن جهاز الاستخبارات البريطاني أن روسيا تكبدت “على الأرجح خسائر مدمرة” من الضباط الشباب في الصراع مع أوكرانيا.

وكتبت المخابرات البريطانية في تحديث جديد لتطورات الحرب، نشرته وزارة الدفاع اللندنية على (تويتر) الإثنين، أن “الضباط الشباب اضطروا إلى قيادة العمليات التكتيكية ذات المستوى الأدنى لأن الجيش يفتقر إلى كوادر من ضباط الأركان ذوي المهارات العالية، الذين يلعبون هذا الدور في القوات الغربية”.

وخلص جهاز المخابرات مسلطاً الضوء أيضاً على “التمردات المحلية”، فضلا عن “ضعف الانضباط بين أفراد القوات الروسية”.