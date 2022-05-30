إيطاليا: إصابات كوفيد 14826 وحالات الوفاة 27

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 14826 إصابة جديدة بفيروس كورونا سُجلت في أنحاء البلاد حتى الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 27 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 166,569 شخصاً منذ بداية انتشار الوباء”.

وذكرت النشرة الصحية أنه حتى “الأربع والعشرين ساعة الماضية تم إجراء 142,066 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 10.4٪”.

وأشارت النشرة إلى “انخفاض عدد المرضى في المستشفيات الذين ظهرت عليهم أعراض الوباء، بمقدار 114 مريضًا” منذ يوم أمس الأول، “لكن هناك بالمقابل، زيادة في نزلاء وحدات العناية المركزة بمجموع 10 حالات” منذ يوم أمس الأول.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “17,388,877 شخصاً أصيبوا بالعدوى منذ بداية الجائحة”، بينما يبلغ “الأشخاص الإيجابيون حاليًا من ناحية الإصابة بالفيروس 712,048″، أما “أولئك الذين تماثلوا للشفاء فقد بلغ عددهم التراكمي 16,510,260”.