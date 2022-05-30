إيطاليا: هجوم وشيك لقراصنة معلومات موالين لروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أطلقت الوكالة الإيطالية للأمن السيبراني الوطني إنذاراً جديداً حول تهديدات تشمل على وجه الخصوص “الهيئات والمنظمات الوطنية” العامة والخاصة على حد السواء، تلك التي “تقدم خدمات المرافق العامة أو التي يتم التعرف على صورة بلادنا من خلالها”.

ويأتي الحض على التأهب بعد الهجمات الأخيرة “الروسية الأصل وهجمات (DDoS) التي وقعت بين 11 و21 أيار/مايو” الجاري. لذلك “يوصى باتباع ما تقترحه هيئة الأمن السيبراني كتدخل لدرء نقاط الضعف والحفاظ على مراقبة دقيقة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على مدار 24 ساعة في اليوم، لتحديد الحالات الشاذة المحتملة والإبلاغ عنها على الفور”.

وذكرت الهيئة أن “في اليومين الأخيرين، نُشرت عدة رسائل على منصتي (تلغرام) من قبل جماعة (Killnet) الموالية لروسيا عن عمل عدائي آخر ضد البنى التحتية الإيطالية لصباح اليوم: على وجه الخصوص، عند الساعة 5 صباح يوم الإثنين 30 أيار/مايو”، حيث “تم الإعلان عن نقطة اللقاء: إيطاليا!”.

وخلصت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الى القول، إنه “في رسالة أخرى، أبدت جماعة القراصنة المعلوماتيين عن عزمها توجيه ضربة لا مفر منها لإيطاليا بسبب الحرب القائمة مع (أنونيموس)”.