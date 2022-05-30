رئيس إيني السابق: وقف الغاز الروسي عام 2024 يتطلب تعاوناً مع إفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (إيني) الايطالية، باولو سكاروني، إن وقف إمدادات الغاز الروسي عام 2024 يتطلب تعاوناً مع إفريقيا للحصول عليها من جهة أخرى.

وأضاف سكاروني، وهو رئيس نادي إيه سي ميلان لكرة القدم، في مقابلة مع صحيفة (لا ڤيريتاه) الإثنين، “نحن بالتأكيد لسنا مستعدين للتخلي عن الغاز الروسي، لكن سنكون كذلك، باستثناء الحوادث التي سنصادفها على طول الطريق حتى عام 2024″، فـ”التفكير بإغلاق صنابير الغاز الآن سينطوي على إجراءات تقنين وتغييرات كبيرة في نمط حياتنا”.

وذكر سكاروني، أن “إفريقيا ستكون الشاطئ المثالي لاستبدال غاز موسكو، ومقارنة بألمانيا، لدينا سلاح آخر: (إيني)، التي تستكشفه، تنتجه، ويمكن أن تفعل ما هو ضروري لشحنه إلى إيطاليا. وقد اتخذت الحكومة خطوات لاستيراد الغاز الذي استُخرج في موزمبيق، الكونغو والجزائر، وآمل من ليبيا أيضًا، حيث المجال متاح لزيادة الإنتاج أيضاً”.

وحول حقيقة أن بعض هذه البلدان ليست “ديمقراطية”، أوضح سكاروني، أن “النقطة المهمة هي ما إذا كانت موثوقة. كما يقال في هذه الحالات، للأسف لا يوجد نفط أو غاز في سويسرا، وإن سلكنا من منظور التجارة مع الدول الديمقراطية فقط، فسيتوجب علينا قطع الواردات من الصين أيضاً”.

وكرر رئيس إيه سي ميلان القول: “يجب أن نتعاون مع البلدان التي تمتلك النفط والغاز، حتى على ضوء العلم بأنها يمكن أن تصبح مشكلة”، مبيناً أن “أفضل طريقة لتأمين الإمدادات على المدى القصير والمتوسط ​​هو الاعتماد على موردين عديدين، على أمل ألا يصبحوا غير موثوق بهم جميعاً”.

أما بشأن أسعار الفواتير المرتفعة، فالأمر بالنسبة لسكاروني يتعلق بـ”عبء نحمله على أكتافنا منذ شهور أصلا”، وأن “العقوبات لا يمكنها إلا أن تبقي السعار مرتفعة. أتوقع أن يصل سعر الغاز في أوروبا للأسف إلى ثلاثة أضعاف نظيره الأمريكي في المستقبل، مع المستهلك الذي سيتعين عليه التعامل مع فواتير باهظة الثمن بشكل متزايد، بينما ستكون هناك أموال أقل في جيبه لشراء الأشياء الأخرى”.

واسترسل: “علاوة على ذلك، ستميل شركاتنا كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى الانتقال إلى البلدان التي يكون فيها سعر الغاز أرخص “، وبذلك تكون “إيطاليا أكثر تضررًا من غيرها، لأن نسبة الغاز في استهلاكنا للطاقة أعلى من أي مكان آخر. صحيح أن هناك مصادر طاقة متجددة، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح كبيرة حقًا”.

وخلص سكاروني الى القول، إنه “فقط عندما سنخفض حجم الكهرباء التي يتم الحصول عليها من الغاز إلى الصفر، سيتمكن المستهلكون من تنفس الصعداء”.