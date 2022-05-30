سكاروني: الطاقة النووية ضرورية ضد الاحترار العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (إيني) الايطالية، باولو سكاروني، أن “استخدام الطاقة النووية ضروري ضد الاحترار العالمي، لكنني لست متفائلاً بشأن هذا الأمر في إيطاليا”.

وقال سكاروني، وهو رئيس نادي إيه سي ميلان لكرة القدم، في مقابلة مع صحيفة (لا ڤيريتاه) الإثنين، إن “محاربة الاحتباس الحراري دون اللجوء إلى الطاقة النووية أمر مستحيل أساسًا. إنه بالتأكيد مصدر للطاقة يجب إدارته بعناية، لكن لا يمكننا عدم الاستغناء عنه”.

وذكر سكاروني، أن “دعاة حماية البيئة الأمريكيين يؤيدون الطاقة النووية، وستصل ثماني محطات جديدة إلى فرنسا، وثلاثة إلى المملكة المتحدة”، كما “يمكن لفنلندا التخلي عن الغاز الروسي فقط لأن لديها محطة عملاقة تم افتتاحها للتو”.

وأستدرك سكاروني بالقول: “لكن فيما يتعلق بإيطاليا، أنا غير متفائل”، فـ”ما أن يتم اختيار مكان ما لإنشاء محطة طاقة نووية، ستندلع انتفاضات شعبية”. واختتم بالقول، إنه “بعد كل شيء، نحن بلد الاجتماعات اللامتناهية لمجالس إدارات العمارات السكنية ضد نصب هوائيات شبكة اتصال الجيل الخامس (G5)”.