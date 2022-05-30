دي مايو: تداعيات هائلة للعدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – سلط وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، الضوء على التداعيات الهائلة للعدوان الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا.

وفي معرض حديثه خلال حفل تقديم المعرض الدولي الثالث والعشرين لـ(تريينّالي ميلانو)، قال الوزير دي مايو: إنه “بعد حالة الطوارئ الوبائية، نمرّ اليوم بأزمة سياسية خطيرة للغاية، ناجمة عن العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا، والتي لها تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية هائلة، فضلا عن التداعيات الجيوسياسية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بـ”سياق على غرار سياق الأزمة الصحية، يجعلنا نشك في يقيننا ويجبرنا على البحث عن موازين جديدة وتقييم الآفاق أمامنا بشكل مختلف”.