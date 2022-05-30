مفوض أوروبي: من الصعب مصادرة اصول الأوليغارشية الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني مصادرة الاصول المجمدة للأوليغارشية الروسية، المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين والمدرجة على قائمة العقوبات، بالعملية “الصعبة” وبأنها ذات “نتائج غير مضمونة”.

وأشار جينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، خلال لقاء الاثنين مع الاعلام بمقر رابطة الصحافة الأجنبية في روما، إلى أن هذه الصعوبة ذات “طبيعة قانونية” تقيّمها كل دولة عضو على حدة في الاتحاد الاوروبي.

وقال “علينا احترام القانون”، مشيرا إلى أن دول التكتل الموحد “تتحقق من استيفاء الشروط من الناحية القانونية والقضائية” لمصادرة الأصول بعد تجميدها، لأنه “ليس قرارا سياسيا، ولكنه بحاجة الى توفر أطر قانونية” لوضعه في حيز التنفيذ.