الحزب الديمقراطي الإيطالي: كفانا تمويلاً لبوتين وخضوعا لابتزاز بلدان صغيرة 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس – قال الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا إن هناك “مخاطرة كبيرة” من قيام حكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بإفشال اتفاق حول فرض حظر تدريجي على نفط الاتحاد الروسي.

وفي تصريحات لـ(راديو فرانس إنتر) الإثنين، على ضوء قمة الاتحاد الأوروبي وامكانية اتخاذ قرار بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو، أضاف ليتّا أن “تمويل حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا يمثل تناقضاً كبيراً ويجب أن ينتهي”، ورأى أن “حق النقض لا يصب أبدًا في مصلحة أوروبا”، وأن ” ابتزاز البلدان الأوروبية الأصغر يؤدي في النهاية إلى اضعاف الجميع”.

وخلص رئيس الوزراء الأسبق الى القول: “تخيلوا ما يحدث لفلاديمير بوتين عندما يرى أوروبا مقسمة. إنه يضحك ويمضي قدما”، في تحقيق مخططاته.