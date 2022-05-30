دبلوماسي إيطالي سابق: بوتين يفهم لغة القوة فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى دبلوماسي إيطالي سابق، أن “من المقدر لخطط السلام أن تظل غير مثمرة في الوقت الحالي، لأن اللغة الوحيدة التي يفهمها (رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين هي لغة القوة”.

وقال رئيس معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) جامبييرو ماسّولو في تصريحات لصحيفة (ليبيرو) الإثنين، إنه بالتالي، “يجب أن نستمر بالرد عليه (بوتين) بالقوة، دون الكف في الوقت ذاته عن السعي لوقف إطلاق النار والحلول التفاوضية”.

وأضاف ماسّولو هو المدير العام السابق لقسم المعلومات الأمنية (DIS)، أن “شروط المفاوضات الجادة ليست موجودة بعد. بوتين مقتنع بأنه يستطيع تقوية نفسه، قهر جزء كبير من دونباس وتعزيز غنائمه على طول البحر الأسود”، فـ”أوكرانيا محتلة من روسيا ومن غير المرجح أن يتخلى بوتين عن تلك الأراضي”، بل أن “استسلام الأوكرانيين وحده الكفيل بإقناعه بوقف إطلاق النار”.

وأشار السفير السابق إلى أن “الأوكراني الذي تعرض للهجوم أيضاً، يعتقد أن لديه كثيراً مما يدافع عنه، وبالتالي لا يفكر بالتفاوض على مجرد فرضيات، ولا يريد الاستسلام أكبر من ذلك بكثير”، مبيناً أن “هذا لا يعني أنه ينبغي تجنب التدخلات الدبلوماسية كالخطة الإيطالية، الوساطات التركية أو المكالمات الهاتفية مع بوتين”. واختتم بالقول: “لكن لا مجال للتفاوض في الوقت الحالي، والأسلحة وحدها هي التي تتحدث”.