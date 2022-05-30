الاتحاد الأوروبي يضيف تنظيم (حراس الدين) لقائمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إضافة تنظيم (حراس الدين) وقائده “فاروق السوري” وزعيمه الديني “سامي العريدي” إلى قائمة الإرهاب.

وأشار البيان الصادر في بروكسل إلى أن “المجلس الأوروبي قرر إضافة التنظيم، الذي مقره في سورية وشخصين إلى قائمة الخاضعين لتدابير تقييدية ضد تنظيم الدولة-داعش والقاعدة والأشخاص والجماعات والكيانات المرتبطة بهم”.

ولفت البيان إلى أن “(حراس الدين) يعمل باسم تنظيم (القاعدة) وتحت مظلته، وشارك في التخطيط لعمليات إرهابية خارجية”، ولتحقيق أهدافه، أقام التنظيم “معسكرات عمليات في سورية توفر تدريباً إرهابياً لأعضائها”، كما “انضم العديد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الأوروبيين إلى صفوفه منذ إنشائه”

وحسب البيان، فإن “تنظيم (حراس الدين)، والافراد الخاضعين للعقوبات لعبوا أيضًا من خلال الأنشطة الدعائية دورًا رئيسيًا في تعزيز أيديولوجية (القاعدة) الجهادية العنيفة وفي التحريض على الأعمال الإرهابية لدعم التنظيم. وبالتالي، فإن (حراس الدين) وزعيميه يشكلون تهديدًا خطيرًا ومستمرًا على الاتحاد الأوروبي وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي”.