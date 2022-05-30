دراغي وماكرون وشولتس في لقاء ثلاثي على هامش القمة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر حكومية إيطالية بأن رئيس الوزراء ماريو دراغي سيعقد في وقت لاحق اليوم اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

الاجتماع ينعقد على هامش القمة الأوروبية الاستثنائية قي بروكسل، التي تبدأ بعد الظهر وتستمر إلى يوم غد الثلاثاء.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قد أشار إلى أن أجندة القمة تشمل التطورات في أوكرانيا وقضايا الطاقة والأمن الغذائي والدفاع. وقال “سنتناول الوضع في أوكرانيا في جلسة عملنا الأولى، وسينضم إلينا الرئيس زيلينسكي”، كما “سنناقش طرقًا ملموسة لمساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية باستخدام البنية التحتية للاتحاد الأوروبي”.

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