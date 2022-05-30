إيطاليا: 62 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل 7537 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أبرزت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين (30 أيار/مايو) تسجيل 62 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و7 آلاف و537 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات من 10.4% المسجلة أمس إلى 9.4% اليوم.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الاحد كانت 27 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 14 ألفا و826 إصابة.

وسجلت بيانات الوزارة ارتفاعا في عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (بمقدار 13 مريضا) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 255 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 47 مريضا) لتصل إجمالا إلى 5 آلاف و281.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و393 ألفا و723، حصد الوباء أرواح 166 ألفا و631 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 16 مليون و531 ألفا و231.