رئيسة البرلمان الأوروبي: نعم لكل جهود السلام، ولكن ليس بدون أوكرانيا في المفاوضات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا اليوم الاثنين “نريد أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن وهذا يعني أنه يجب بذل كل الجهود، ولكن ليس بدون جلوس أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات”.

وجاء حديث رئيسة الجهاز التشريعي الأوربي في بروكسل ردا على سؤال حول مبادرة السلام المقدمة من إيطاليا، والتي تداولت محتوياتها مصادر إعلامية، ولكن روما لم تكشف عنها بصورة رسمية.

وقالت ميتسولا “لقد شهدنا جهودًا لا تصدق على الصعيدين الثنائي والمحلي، خاصة التوأمة لسنوات بين بلديات إيطالية والعديد من المدن في أوكرانيا”. وأردفت “ينبغي الحفاظ على هذه الجهود كي تصبح أوكرانيا أكثر اندماجاً مع الاتحاد الأوروبي “.