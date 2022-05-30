الآلية الثلاثية ترحب بقرارات السلطات السودانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت الآلية الثلاثية، المؤلفة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والأمم المتحدة، عن الترحيب بقرار السلطات السودانية “رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كخطوات إيجابية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حلّ سلمي للمأزق السياسي الحالي بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021”.

وقالت في بيان “نشجّع السلطات على استكمال الإفراج عن المعتقلين واتخاذ المزيد من الخطوات لضمان حماية الحق في التجمع السلمي والتعبير ووضع حدّ للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات التي ارتكبت بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر”.

كما شجّعت الآلية الثلاثية جميع أصحاب المصلحة على “الاستعداد بحسن نيّة لحوار بنّاء حول حلّ سياسي وطريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية”.

وقد أثار مقتل شابين خلال احتجاج بالخرطوم يوم السبت 28 أيار/مايو 2022 غضب السودانيين، في حين أعربت الآلية الثلاثية عن خالص تعازيها لأسرهما، وعن الأمل في أن يكونا آخر ضحايا الوضع الحالي.

وقالت الآلية إن “القرارات التي تتخذها السلطات تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة للتنفيذ الحقيقي والكامل”.

وشددت على أهمية أن “يتوقف العنف لكي تتمّ المحادثات بشكل فعليّ بهدف الوصول إلى حلّ سودانيّ الملكيّة للمأزق السياسي الحالي”.

وأعربت الآلية عن تطلعها إلى بدء محادثات مباشرة بين أصحاب المصلحة لاستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.