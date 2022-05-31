كونتي: المشكلة ليست نقص الأسلحة بأوكرانيا بل رغبة المجتمع الدولي بالسلام 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بياتشينتسا – قال الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبّي كونتي، إن “علينا أن نركز كل جهودنا للتوصل إلى حل سياسي” للنزاع في أوكرانيا، “وللقيام بذلك، لا يمكننا التوقف عند العقبة الأولى، بل أن نشرك الاتحاد الأوروبي بأسره والمجتمع الدولي نحو هذا الهدف الوحيد”.

وفي خطاب ألقاه كونتي خلال زيارته لمحافظة بياتشينتسا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال) الثلاثاء، أضاف أن “كل ما هو فعال لتعزيز مفاوضات السلام ينبغي أن يصبح أولوية مطلقة”، وأنه “من ناحية أخرى، يجب رفض كل تلك السلوكيات التي من شأنها أن تبعد الحل”.

وتابع رئيس الوزراء السابق، “نحن نعتقد أنه تمّ بالفعل ارسال شحنات السلاح من جانب إيطاليا وهناك دول أخرى تواصل تقديم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا. يبدو لي أن مشكلة أوكرانيا في الوقت الحالي لا تكمن في نقص الأسلحة، بل في غياب رغبة وتصميم المجتمع الدولي لمتابعة السير على طريق السلام”.