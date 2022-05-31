اتحاد ايطالي: نقص مائة ألف أجير أجنبي في الحقول لجني المحاصيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد اتحاد ايطالي أن قطاع الزراعة بحاجة إلى ما لا يقل عن مائة ألف عامل موسمي أجنبي لضمان حملات الحصاد الصيفي للفواكه والخضروات.

هذا ما ورد عن اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي)، في معرض إشارته إلى أن “ارتفاع درجات الحرارة الشديد مبكراً هذا العام، يسرّع نضوج المحاصيل في الحقول ويزيد من إلحاح التعامل مع النقص القائم في القوى العاملة”.

وشدد الاتحاد على أن “من الضروري تسريع الإفراج عن التصاريح اللازمة للسماح للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين تم قبولهم بموجب مرسوم تدفقات الهجرة، بالوصول إلى إيطاليا للعمل في المؤسسات الزراعية بأسرع وقت ممكن”، فـ”تحتاج الشركات الزراعية العمال المطلوبين، لكن حتى اليوم لم تصدر التصاريح بعد عن الجهات المعنية”.

وأصر (كولديريتّي) على الحاجة إلى “وضع خطة لتدابير التدريب المهني للحد من البيروقراطية واحتواء تكلفة العمالة مع تبسيط جذري يمكن أن يضمن المرونة وحسن توقيت العمل المرتبط بالاتجاه المناخي الذي يزداد غرابة على نحو مستمر”.

وأشار الاتحاد الزراعي إلى أنه “مقارنة بالعام الماضي، تم رفع كوتا العمال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تم قبولهم بموجب مرسوم صدر في إيطاليا، إلى 69 ألفًا”، مبيناً أن “الشريحة المخصصة للزراعة من بين هؤلاء هي 42 ألفاً محل عمل”، ومع ذلك، فقد “ورد حوالي 100 ألف طلب على هذه الوظائف”.

وأكد (كولديريتّي) أن “وجود العمال الأجانب أصبح هيكليًا في قطاع الزراعة الإيطالية، حيث يتم حصاد ربع المنتجات الزراعية في إيطاليا بواسطة أيدٍ أجنبية، تغطي أكثر من 29٪ من إجمالي أيام العمل التي يحتاجها القطاع”، لكن، “من الضروري أيضًا السماح لمتلقي مساعدات شبكات الضمان الاجتماعي، الطلاب والمتقاعدين الإيطاليين، من خلال الأدوات المتفق عليها مع النقابات العمالية، بالقدرة على التعاون مؤقتًا بالأنشطة في الحقول”.